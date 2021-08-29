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Погода в Украине. Фото: pixabay.com

Магнитная буря и 34° тепла — погода в Украине 30 августа (КАРТА)

29 авг 2021, 15:39
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Погода в Украине 30 августа, в понедельник, прогнозируется разная — на востоке ожидается сильная жара, а в других регионах в основном будет прохладно. Дожди охватят часть запада, севера, центральные и юго-западные области.

В южных областях температура воздуха будет достигать 19−22°, на Левобережье — 30−34°, в западных областях — 18−23°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Украине 30 августа. Карта: Гидрометцентр

Погода в Киеве будет с дождем в течение суток. Столбики термометров ночью покажут 15−17°, днем ​​поднимутся до 25−27°.

Погода в Харькове ожидается жаркая и без осадков. Ночью температура воздуха будет достигать 14−16°, днем ​​будет 31−33°.

Погода в Одессе прогнозируется дождливая. Температура воздуха ночью ожидается 20−22°, днем ​​поднимется до 26−28°.

Погода во Львове также будет с осадками. Ночью температура воздуха составит 12−14°, днем ​​ожидается 20−22°.

Погода в Карпатах прогнозируется с дождем в течение суток. Столбики термометров ночью покажут 13−15°, днем ​​поднимутся до 20−22°.


Геомагнитная обстановка в Украине 30 августа будет неспокойной, ожидается слабая магнитная буря.

Геомагнитная обстановка. Скриншот: gismeteo.ua

Источник: Ракурс


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