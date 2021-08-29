Магнитная буря и 34° тепла — погода в Украине 30 августа (КАРТА)https://racurs.ua/n159360-magnitnaya-burya-i-34-tepla-pogoda-v-ukraine-30-avgusta-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 30 августа, в понедельник, прогнозируется разная — на востоке ожидается сильная жара, а в других регионах в основном будет прохладно. Дожди охватят часть запада, севера, центральные и юго-западные области.
В южных областях температура воздуха будет достигать 19−22°, на Левобережье — 30−34°, в западных областях — 18−23°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Погода в Киеве будет с дождем в течение суток. Столбики термометров ночью покажут 15−17°, днем поднимутся до 25−27°.
Погода в Харькове ожидается жаркая и без осадков. Ночью температура воздуха будет достигать 14−16°, днем будет 31−33°.
Погода в Одессе прогнозируется дождливая. Температура воздуха ночью ожидается 20−22°, днем поднимется до 26−28°.
Погода во Львове также будет с осадками. Ночью температура воздуха составит 12−14°, днем ожидается 20−22°.
Погода в Карпатах прогнозируется с дождем в течение суток. Столбики термометров ночью покажут 13−15°, днем поднимутся до 20−22°.
Геомагнитная обстановка в Украине 30 августа будет неспокойной, ожидается слабая магнитная буря.