В России вспомнили об украинских карателях, расследуя преступления Второй мировой

https://racurs.ua/n159359-v-rossii-vspomnili-ob-ukrainskih-karatelyah-rassleduya-prestupleniya-vtoroy-mirovoy.html

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Российские силовики снова заговорили об «украинских карателях». Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить рассекреченные Федеральной службой безопасности данные о массовых казнях в годы Второй мировой войны.

Речь идет о казнях мирного населения, которые якобы были организованы украинскими карателями.

Пресс-служба Следственного комитета России сообщила 29 августа, что речь идет о преступлениях на территории нынешней Орловский области. Местное управление этого ведомства обязали составить доклад.

Ранее управление ФСБ РФ по Орловской области рассекретило документы о массовых казнях мирных жителей в регионе.

Через 76 лет после окончания Второй мировой войны в регионе вдруг нашлись засекреченные документы об организованных «украинскими карателями» казнях мирного населения под Орлом. В частности, следователи назвали имена участников «нацистского карательного отряда «Украинская кампания».

Его, по версии россиян, создали в 1942 году по распоряжению командира 134-й пехотной дивизии вермахта генерала Ганса Шлеммера. Подразделение якобы устраивало расправы над местным населением, в том числе над детьми, женщинами и стариками.

В отряде якобы воевало 50 человек. В сообщении ФСБ особо подчеркивается, что эти люди «родились в Украине».