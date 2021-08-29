Помидоры с вакциной от коронавируса выращивают исследователи. Фото: royalhouse.org.ua

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Защититься от коронавируса ученые предлагают с помощью помидоров. В Узбекистане исследователи начали выращивать помидоры с вакциной от COVID-19.

Всего через два месяца первые заинтересованные лица смогут попробовать «волшебные» помидоры и сами убедиться, действительно ли растение вырабатывает антиген COVID-19, сообщает Zamon.uz.

Специалисты Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана клонировали часть клетки коронавируса, а полученный материал ввели в растительную клетку.

Выяснилось, что помидоры, выращенные после такого эксперимента, якобы могут выработать вакцину от коронавируса.

О 100% эффективности томатов с вакциной от коронавируса говорить рано. «Магический» эффект должен быть подтвержден исследованиями, а сама разработка должна быть оценена экспертами ВОЗ, если, конечно, узбекские ученые решат вывести свои помидоры на мировой уровень.

Напомним, коронавирус и карантинные ограничения повлияли на мировые поставки кофе из Вьетнама. Правительство держит экспортный центр Хошимин под строгим локдауном из-за роста числа заражений и контролирует перевозки в некоторых ключевых производственных районах Центрального Нагорья.

Источник: Zamon. uz