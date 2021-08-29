Умер Герой Украины, защищавший Луганский аэропорт

Семь лет борьбы — умер Герой Украины, защищавший Луганский аэропортhttps://racurs.ua/n159367-sem-let-borolsya-jizni-umer-geroy-ukrainy-zaschischavshiy-luganskiy-aeroport.htmlРакурс
Герой Украины подполковник Александр Петраковский, который был тяжело ранен на Донбассе в июле 2014 года, умер 29 августа в 33-летнем возрасте. Украинский защитник перенес кому и десятки сложных хирургических вмешательств.
Петраковский проходил лечение в Украине, Польше, Израиле, США и сложную реабилитацию в центре нейрореабилитации в Броварах. Трагическую новость о смерти Героя сообщил начальник Национальной академии сухопутных войск Павел Ткачук.
Он напомнил, что 20 июля 2014 года разведывательная группа под командованием Петраковского, обеспечивая прохождение колонны техники Вооруженных Сил и сил добровольческого батальона «Айдар» к аэропорту Луганска, обнаружила засаду в районе города Счастье и вступила в бой, что позволило обеспечить прохождение колонны запасным путем.
В ходе боя Александр Петраковский получил тяжелое ранение головы, однако продолжал руководить действиями группы, выносил раненых в безопасное место. За это он был награжден званием Героя Украины.
Последствия сражения стали для Александра Петраковского ужасными… Долгих семь лет Саша, его родные и близкие, десятки благотворителей и волонтеров боролись за жизнь Героя. Долгих семь лет мы все молились за его скорейшее выздоровление и возвращение на службу. Но смерть забрала его от нас, — написал Ткачук.