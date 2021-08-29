Умер Герой Украины, защищавший Луганский аэропорт

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Герой Украины подполковник Александр Петраковский, который был тяжело ранен на Донбассе в июле 2014 года, умер 29 августа в 33-летнем возрасте. Украинский защитник перенес кому и десятки сложных хирургических вмешательств.

Петраковский проходил лечение в Украине, Польше, Израиле, США и сложную реабилитацию в центре нейрореабилитации в Броварах. Трагическую новость о смерти Героя сообщил начальник Национальной академии сухопутных войск Павел Ткачук.

Он напомнил, что 20 июля 2014 года разведывательная группа под командованием Петраковского, обеспечивая прохождение колонны техники Вооруженных Сил и сил добровольческого батальона «Айдар» к аэропорту Луганска, обнаружила засаду в районе города Счастье и вступила в бой, что позволило обеспечить прохождение колонны запасным путем.

В ходе боя Александр Петраковский получил тяжелое ранение головы, однако продолжал руководить действиями группы, выносил раненых в безопасное место. За это он был награжден званием Героя Украины.