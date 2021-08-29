Мощный ливень прошелся по Киеву – фото и видео непогоды. Фото: Сегодня

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Ракурс

Погода в Киеве в воскресенье, 29 августа, испортилась. В столице прошел ливень с грозой, также бушевал сильный ветер.

Синоптики предупредили, что непогода продержится до конца суток. В сети появилось много фото и видео с последствиями непогоды.

Ливень прошел в центре, а также на Виноградаре и в Голосеевском районе. Осадки затопили улицы вместе с торговыми центрами.

В столице объявили высший уровень опасности — на улицах падают ветви и деревья. Некоторые пешеходы по щиколотку в воде переходят улицы, а автомобили плавают в воде.

Ранее в Киеве из-за ливней уже не раз подтапливало улицы и даже подъезды домов. По мнению экспертов, проблема могла возникнуть, в частности из-за того, что ливневые канализации не справляются со своей работой.

Напомним, ранее оккупированный Крым затопило после сильных ливней — за несколько часов выпало больше месячной нормы осадков для этого региона в это время года. В Симферополе за два часа вылилось 57 мм осадков, это превышает августовскую норму на 30%.