Самый северный остров планеты ученые нашли вблизи Гренландии. Фото: esa.int

https://racurs.ua/n159365-samyy-severnyy-ostrov-planety-uchenye-nashli-vblizi-grenlandii-foto.html

Ракурс

Ученые случайно обнаружили недалеко от Гренландии новый остров. Территория стала самым северным участком суши на Земле.

Изначально в июле 2021 года группа ученых отправлялась работать в район острова Оодок, известного с 1978 года, — он считался самым северным в мире, сообщает BBC.

Однако в последующие годы остров пропал и ученые не могли его найти. Этим летом специалисты высадились на участке и предположили, что побывали на Оодоке.

Позже они сверили координаты на базе и выяснили, что новый участок находится на 780 м северо-западнее Оодока.

Площадь найденной территории составила 60 на 30 м. Она оказалась покрыта гравием и грязью.

Появление острова эксперты объяснили движением льдов в этом районе. Они не стали связывать находку с глобальным потеплением. По мнению ученых, остров не представляет особой ценности.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Гренландии впервые в истории метеонаблюдений прошел дождь. Причиной внезапной смены привычных для острова снегопадов на дождь стало рекордное повышение температуры.

Источник: BBC