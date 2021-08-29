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Ракурс
Самый северный остров планеты ученые нашли вблизи Гренландии. Фото: esa.int

Самый северный остров планеты ученые нашли вблизи Гренландии (ФОТО)

29 авг 2021, 18:03
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Ученые случайно обнаружили недалеко от Гренландии новый остров. Территория стала самым северным участком суши на Земле.

Изначально в июле 2021 года группа ученых отправлялась работать в район острова Оодок, известного с 1978 года, — он считался самым северным в мире, сообщает BBC.

Самый северный остров планеты

Однако в последующие годы остров пропал и ученые не могли его найти. Этим летом специалисты высадились на участке и предположили, что побывали на Оодоке.

Позже они сверили координаты на базе и выяснили, что новый участок находится на 780 м северо-западнее Оодока.

Самый северный остров планеты

Площадь найденной территории составила 60 на 30 м. Она оказалась покрыта гравием и грязью.

Появление острова эксперты объяснили движением льдов в этом районе. Они не стали связывать находку с глобальным потеплением. По мнению ученых, остров не представляет особой ценности.


Напомним, ранее мы сообщали, что в Гренландии впервые в истории метеонаблюдений прошел дождь. Причиной внезапной смены привычных для острова снегопадов на дождь стало рекордное повышение температуры.

Источник: BBC

Источник: Ракурс


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