Неожиданную пользу от мигрени выявили ученые. Фото: molbuk.ua

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Мигрень может защищать организм человека от развития диабета, уверяют американские исследователи. У людей, которые страдают от мигрени, реже возникает невосприимчивость к инсулину — главной причине сахарного диабета второго типа.

У диабетиков, в свою очередь, реже возникает мигрень. Свои выводы ученые представили на конференции Американского химического общества, пишет Acs.org.

Главную роль в возникновении боли из-за мигрени играют два фермента — CGRP и PACAP. Оба также влияют на выработку инсулина островками Лангерганса в поджелудочной железе.

В своем эксперименте на мышах исследователи обработали бета-клетки растворами двух ферментов. В итоге выяснилось, что CGRP заставлял их снизить выработку инсулина, что защищало их от гибели равно как и замедление ферментом формирования клубков амилина.

Полученные исследователями предварительные данные показывают, что обычно стимулирующий выработку инсулина PACAP снижал его в состоянии покоя и повышал в тех случаях, когда в крови содержалось много глюкозы. Кроме того, фермент стимулировал деление бета-клеток.

Источник: Acs.org