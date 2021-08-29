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Ракурс
Неожиданную пользу от мигрени выявили ученые. Фото: molbuk.ua

Неожиданную пользу от мигрени выявили ученые

29 авг 2021, 17:30
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Мигрень может защищать организм человека от развития диабета, уверяют американские исследователи. У людей, которые страдают от мигрени, реже возникает невосприимчивость к инсулину — главной причине сахарного диабета второго типа.

У диабетиков, в свою очередь, реже возникает мигрень. Свои выводы ученые представили на конференции Американского химического общества, пишет Acs.org.

Главную роль в возникновении боли из-за мигрени играют два фермента — CGRP и PACAP. Оба также влияют на выработку инсулина островками Лангерганса в поджелудочной железе.

В своем эксперименте на мышах исследователи обработали бета-клетки растворами двух ферментов. В итоге выяснилось, что CGRP заставлял их снизить выработку инсулина, что защищало их от гибели равно как и замедление ферментом формирования клубков амилина.


Полученные исследователями предварительные данные показывают, что обычно стимулирующий выработку инсулина PACAP снижал его в состоянии покоя и повышал в тех случаях, когда в крови содержалось много глюкозы. Кроме того, фермент стимулировал деление бета-клеток.

Источник: Acs.org

Источник: Ракурс


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