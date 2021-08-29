В Украине 29 августа объявят общенациональную минуту молчания

https://racurs.ua/n159345-v-ukraine-29-avgusta-obyavyat-obschenacionalnuu-minutu-molchaniya.html

Ракурс

Минуту молчания 29 августа в 10.00 объявят в Украине.

Также будут приспущены государственные флаги Украины на административных зданиях органов государственной власти, иностранных дипломатических учреждениях Украины, государственных предприятиях, учреждениях и организациях, в воинских частях и на кораблях.

Это произойдет в рамках Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Этот день установлен указом президента Украины от 23 августа 2019 № 621 для увековечения героизма военнослужащих и добровольцев, отдавших жизнь за родину, и как напоминание об одной из самых кровавых событий российско-украинской войны — Иловайской трагедии.

Смертельный для наших защитников «зеленый коридор» пролегал через поля с подсолнухами. Поэтому символом Дня памяти защитников Украины с тех пор стал цветок подсолнуха.