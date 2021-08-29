Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Карантин в Украине. Фото: Слово и дело

Возможность введения нового локдауна прокомментировал санврач

29 авг 2021, 16:32
999

Карантин в Украине продолжает действовать, на данный момент все области находятся в «зеленой» зоне эпидемиологической опасности. Возможность введения нового локдауна прокомментировал главный санитарный врач Игорь Кузин.

Вполне вероятно, учитывая опыт многих европейских стран, которые столкнулись с тем, что после регистрации первых случаев почти вся территория страны были охвачены новым штаммом коронавируса в течение нескольких месяцев, — сказал он в интервью изданию «Апостроф».

Также санврач отметил, что введение локдауна всегда будет зависеть от того, сколько человек тестируется, какое количество было госпитализировано и сколько украинцев обратились к врачу. Кроме того, Минздрав следит за ходом вакцинации от коронавируса.

Именно от этих факторов будет зависеть то, насколько быстро мы будем входить в красную локдауновскую историю, — сказал Кузин.

Он добавил, что сейчас в Украине зарегистрировано 600 больных с индийским штаммом «Дельта».

Мы привыкли считать, что дети переносят коронавирусную болезнь в очень легкой форме или бессимптомно. Но коронавирусная болезнь, которая вызывается штаммом «Дельта», поражает также и детей, — подчеркнул санврач.


Напомним, коронавирус 28 августа в Украине выявили у 1 тыс. 906 человек. Коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали у 134 детей и 40 медработников. Согласно данным Минздрава, уже третьи сутки подряд в стране выявляют почти 2 тыс. новых больных. 26 и 27 августа их было более 2 тыс.

Источник: «Апостроф»

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров