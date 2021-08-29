Карантин в Украине. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n159362-vozmojnost-vvedeniya-novogo-lokdauna-prokommentiroval-sanvrach.html

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Карантин в Украине продолжает действовать, на данный момент все области находятся в «зеленой» зоне эпидемиологической опасности. Возможность введения нового локдауна прокомментировал главный санитарный врач Игорь Кузин.

Вполне вероятно, учитывая опыт многих европейских стран, которые столкнулись с тем, что после регистрации первых случаев почти вся территория страны были охвачены новым штаммом коронавируса в течение нескольких месяцев, — сказал он в интервью изданию «Апостроф».

Также санврач отметил, что введение локдауна всегда будет зависеть от того, сколько человек тестируется, какое количество было госпитализировано и сколько украинцев обратились к врачу. Кроме того, Минздрав следит за ходом вакцинации от коронавируса.

Именно от этих факторов будет зависеть то, насколько быстро мы будем входить в красную локдауновскую историю, — сказал Кузин.

Он добавил, что сейчас в Украине зарегистрировано 600 больных с индийским штаммом «Дельта».

Мы привыкли считать, что дети переносят коронавирусную болезнь в очень легкой форме или бессимптомно. Но коронавирусная болезнь, которая вызывается штаммом «Дельта», поражает также и детей, — подчеркнул санврач.



Напомним, коронавирус 28 августа в Украине выявили у 1 тыс. 906 человек. Коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали у 134 детей и 40 медработников. Согласно данным Минздрава, уже третьи сутки подряд в стране выявляют почти 2 тыс. новых больных. 26 и 27 августа их было более 2 тыс.

Источник: «Апостроф»