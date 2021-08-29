Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют переезд – куда и с какой целью. Фото: Инстаграм

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Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют переехать в Виндзор, чтобы быть ближе к королеве Елизавете II.

Супруги рассматривают жилье в районе, который лучше всего подходит для воспитания их детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Сейчас королевская пара живет в Кенсингтонском дворце и загородном доме в Норфолке. Инсайдер предполагает, что супруги могут переехать в Форт Бельведер. Эта резиденция находится в южной части Большого Виндзорского парка. Именно там в 1936 году король Эдуард VIII отрекся от престола.

Переезд семьи будет не только практическим, но и стратегическим шагом, поскольку в ближайшие годы монархия готовится к серьезным изменениям. Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют взять на себя более важную роль в королевской семье.

Напомним, ранее мы сообщали, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон забудут о старых обидах. Герцогиня Сассекская и герцогиня Кембриджская начнут работать над совместным проектом для Netflix.

Источник: The Daily Mail