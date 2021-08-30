Автомобіль на базі серійного шасі Toyota Hilux. Фото: «Мілітарний»

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Радянські УАЗи в Збройних силах України замінять нові автомобілі.

Компанія «Українська бронетехніка» першою представила таку машину. Автомобіль на базі серійного шасі Toyota Hilux доопрацьований під технічне завдання і адаптований до використання українськими армійцями. Машину створили з урахуванням досвіду країн Східної Європи, що проводять заміну УАЗів. Також інженери взяли до уваги побажання військових, що безпосередньо експлуатують техніку в зоні проведення ООС. Про це заявив генеральний директор «Української бронетехніки» Владислав Бельбас, передає «Мілітарний».

Джип під шифром «Сайгак» розробили в партнерстві з чеською компанією Glomex, яка вже постачає машини арміям Польщі та Чехії й нещодавно додала до свого активу перемогу в тендерах на постачання автомобілів для Словаччини та місії ООН в Македонії.

За словами Бельбаса, до 1 вересня компанія планує надати Міноборони дослідний зразок і провести заводські випробування. Виробник стверджує, що готовий виходити на державні випробування, оскільки їхня машина відповідає стандартам НАТО.

Нагадаємо, у параді до Дня Незалежності в Києві вперше взяла участь броньована ремонтно-евакуаційна машина БРЕМ-4РМ виробництва Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені О.О. Морозова, що входить до складу ДК «Укроборонпром».

Джерело: «Мілітарний»