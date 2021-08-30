Відпочинок в Туреччині. Фото: ua.112ua.tv

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Нові правила в’їзду в Туреччину почнуть діяти з 6 вересня. Карантинні обмеження будуть стосуватися як туристів, так і громадян країни.

Невакциновані іноземці та жителі Туреччини зможуть відвідувати публічні місця тільки з негативним ПЛР-тестом на коронавірус. Він повинен бути зроблений не раніше ніж за 48 годин. Про це повідомляє місцеве видання Hurriyet Daily News.

Нові обмеження діятимуть:

на громадських заходах (концерти);

в публічних місцях (виставки, кінотеатри, театри);

під час міжміських поїздок громадським транспортом (літаки, автобуси, поїзди).

Організатори заходів і співробітники на об'єктах будуть перевіряти код HES відвідувачів, який є системою відстеження коронавірусу. Система визначатиме, чи хворіла людина на коронавірус, наявність щеплення або негативного ПЛР-тесту.

Міністерство внутрішніх справ Туреччини заявило про вимогу проведення тестів для міжміських поїздок на літаках, автобусах, поїздах або інших транспортних засобах загального користування.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українцям дозволили в’їзд до Чехії — через кордон пропускатимуть тих, хто пройшов повний курс вакцинації. Обмеження на в’їзд скасували 25 серпня.

Джерело: Hurriyet Daily News