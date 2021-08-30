Трубопровід для водню Україна — ЄС запланував збудувати Київ

https://racurs.ua/ua/n159398-truboprovid-dlya-vodnu-ukrayina-ies-zaplanuvav-zbuduvaty-kyyiv.html

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Трубопровід для водню між Україною та ЄС запланував збудувати Київ.

Кабінету міністрів України до 31 серпня необхідно опрацювати питання створення продуктопроводу для водню Україна — ЄС та залучення інвестицій для реалізації проекту.

Відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 30 липня цього року введено в дію указом президента від 28 серпня. Його 30 серпня опублікували на сайті глави держави.

Крім того, уряд до 31 грудня має ухвалити водневу стратегію України та затвердити план заходів для її виконання.

До 31 жовтня необхідно розробити і затвердити перелік заходів для забезпечення модернізації української енергосистеми з урахуванням зобов’язань країни в рамках Паризького угоди по клімату та інших міжнародних кліматичних договорів.

Міністерство енергетики України в червні оголосило про вступ до Європейського альянсу чистого водню «для координації зусиль у розвитку водневої енергетики».

Єврокомісія 8 липня 2020 року опублікувала «Водневу стратегію для кліматично нейтральної Європи» і заснувала Європейський альянс чистого водню. Членами альянсу є такі провідні енергетичні та промислові компанії Європи — Electricite de France (EDF), E. ONSE, BMW Group, General Electric, Areva H2Gen, Airbus SAS, Alstom, BASF SE, Bosch Group.

Раніше понад 20 українських компаній вже приєдналися до водневого альянсу ЄС, в тому числі НАЕК «Енергоатом» і ТОВ «Оператор ГТС України». Серед ключових завдань альянсу — залучення інвестицій і забезпечення попиту на водень за допомогою проектів декарбонізації енергоємних галузей промисловості.

Інвестиційний потенціал ринку водню в ЄС оцінюється у 470 млрд євро до 2050 року.

На думку президента Зеленського, Київ може перейти на поновлювані джерела енергії через кілька років, якщо будуть налагоджені процеси дешевого виробництва «зеленого» водню.