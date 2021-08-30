Кадрові перестановки в Кабміні анонсували в «Слузі народу». Фото:

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Сезон кадрових змін в уряді спрогнозував голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Спікер парламенту припустив, що ротація в уряді може відбутися вже восени. Цю заяву прокоментувала народний депутат від «Слуги народу» Євгенія Кравчук в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24».

Я думаю, вересень все розставить по своїх місцях. Дійсно будуть певні кадрові зміни, я не хочу називати прізвищ, бо зараз немає жодної заяви про відставку, не почалися консультації всередині фракції, — зазначила парламентар.

За словами Кравчук, 7 вересня парламент повертається до роботи в пленарному режимі. Саме тоді у нардепів буде можливість обговорити на рівні профільних комітетів кадрові питання в Кабміні. Вона додала, що конкретні прізвища стануть відомі у вересні.

Також Кравчук додала, що разом з питанням звільнення міністра через декілька днів має йти призначення нового глави відомства. У «Слузі народу» хочуть позбутися формату виконувача обов’язків.

Але це процес, це співбесіда з фракцією, робота з профільними комітетами. Тому, найімовірніше, що в другій половині вересня буде якась конкретика, — зазначила вона.



Кравчук додала, що в самому парламенті теж очікуються кадрові зміни — планують призначити нового очільника комітету з питань правоохоронної діяльності. Це може статися в перший пленарний тиждень роботи.

Нагадаємо, 17 серпня голова Харківської облради Артур Товмасян, котрому оголосили підозру в хабарництві, написав заяву про складання повноважень.