МКС. Фото: Российская газета

https://racurs.ua/ua/n159400-mks-trischyt-po-shvah-rosiyskyy-modul-vidpravyly-na-remont.html

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Міжнародна космічна станція (МКС) тріщить по швах — російські космонавти, які перебувають на борту станції, зафіксували непрямі тріщини в першому й найстарішому модулі «Заря».

Про це розповів керівник польоту російського сегмента МКС Володимир Соловйов, передає російське видання «Медуза».

Повідомляється, що до цього тріщини з’явилися в іншому модулі — «Звєзда». За словами керівника польоту, ці тріщини вже скоро почнуть розповзатися та охоплюватимуть більшу частину модулю. Негерметичний відсік модуля «Звєзда» ізолювали від решти космічної станції.

Відомо, що на станцію доставлений весь необхідний діагностичний і ремонтний комплект для роботи екіпажу. Ситуація з безпекою і працездатністю МКС перебуває під контролем.

Як відомо, термін експлуатації МКС завершується у 2024 році, але у Європейському космічному агентстві (ЄКА) сподіваються, що станція працюватиме й надалі. Головне рішення про можливе майбутнє МКС ухвалюватиме NASA як найбільший учасник проекту.

NASA найближчим часом, як очікується, прийме рішення про те, чи буде продовжена робота МКС чи ні. З погляду Європи ми б вітали продовження, оскільки ми вважаємо МКС дуже важливою дослідницькою лабораторією, — заявили в ЄКА.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в МКС визначили кілька можливих місць витоку повітря. Усі вони розташовані в російському модулі «Звєзда».

Джерело: Медуза