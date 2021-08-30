Разумков на фронті пообіцяв не мовчати на обстріли бойовиків, фото - Рада

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 30 серпня відвідав район проведення операції Об'єднаних сил. Він перебував у розташуванні механізованих рот біля Мар’їнки і Красногорівки (28-ма окрема механізована бригада).

Спікер на брифінгу передусім згадав про нещодавні обстріли Авдіївки і заявив, що Україна в районі проведення ООС не мовчатиме на обстріли бойовиків і буде захищати своїх військовослужбовців.

Разумков повідомив, що один з поранених в Авдіївці військовослужбовців ЗСУ перебуває у важкому стані.

Знову обстріли, порушення тих домовленостей, які були взяті всіма сторонами процесу. Ми точно не будемо мовчати і будемо захищати своїх військовослужбовців і громадян, які вимушені жити в таких умовах. Все, що буде залежати від нас, від військово-цивільної адміністрації, я впевнений ми виконаємо, — повідомив Разумков.

Причиною візиту голови Ради на Донеччину стало загострення ситуації на фронті. Він також відвідав КПВВ на лінії розмежування.

Фактично влучання були майже за кілометр від школи, яка, я сподіваюся, незабаром буде функціонувати, — сказав спікер Ради.

Разумков зазначив, що українська влада готова забезпечити повноцінну роботу пунктів пропуску, але окупаційні адміністрації блокують їхню роботу під «прикриттям» коронавірусу.

Це офіційна причина. Але вони блокують роботу КПВВ для того, щоб мати додатковий інструмент для інформаційного тиску на Україну, — цитує УП слова Разумкова на брифінгу.

Він апелює до незлагодженої роботи спостережної місії ОБСЄ.

Дуже хотілось би, щоб ОБСЄ функціонувало цілодобово, а не зранку і до третьої. Так увесь світ зрозуміє, хто що робить, — сказав Разумков.

Джерело: прес-служба Ради, УП