Выборы в Харькове. Фото: Обозреватель

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Ракурс

Выборы в Харькове будут проходить при участии кандидата от проукраинских сил, который станет конкурентом Михаила Добкина и Игоря Терехова.

Единственным кандидатом от проукраинских сил на выборах избрали главу харьковской ячейки «Нацкорпуса» Константина Немичева. Об этом сообщает «Суспільне».

Известно, что Немичева избрали во время Меморандума, который проходил 28 августа — глава «Нацкорпуса» набрал больше всего голосов. Он пойдет на выборы как самовыдвиженец.

В рейтинге голосования за единственного кандидата второе и третье места заняли представитель «Европейской солидарности» Александр Скорик и представитель «Демократичної сокиры» Никита Соловьев. Также в голосовании приняли участие представители таких партий:

«Акцент»;

«Голос»;

«Демократическая сокира»;

«Европейская солидарность»;

«Национальный корпус»;

«Правый сектор».

По словам Немичева, к ним присоединялся и «Блок Светличной «Вместе!», Но ближе к голосованию он вышел из переговорного процесса. Партии «Акцент» и «Европейская солидарность» отзывают свои подписи по итогам голосования.

25-летний Константин Немичев — руководитель харьковской ячейки «Национального корпуса», с марта 2021 года — глава Общественного совета при Харьковской облгосадминистрации. Входил в полк «Азов».

Источник: Суспільне