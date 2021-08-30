Китай. Фото: Чемпионат

https://racurs.ua/ua/n159413-duhovnyy-opium-kytay-obmejyv-dostup-do-onlayn-igor-dlya-ditey.html

Ракурс

Влада Китаю заборонила дітям грати в онлайн-ігри понад годину на день, оскільки такі розваги є руйнівними для молоді.

Провладні ЗМІ називали онлайн-ігри «духовним опіумом». Про це повідомляє BBC.

Відтепер китайські школярі зможуть грати лише одну годину у п’ятницю, вихідні та святкові дні. Дозвіл на ігри буде дійсним тільки з 8 до 9 вечора. У святкові дні дозволений час зростатиме до трьох годин.

Причиною таких обмежень називають те, що багато дітей стали залежними від онлайн-ігор, що призводить до негативних наслідків. Окрім того, місцевий регулятор збільшив кількість перевірок того, як розробники онлайн-ігор дотримуються нових обмежень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що китайські знаменитості потраплять під більш жорсткий контроль влади. Уряд буде застосовувати алгоритми для видалення забороненої інформації з фан-спільнот і навіть «стирання» знаменитостей з мережі.

Джерело: BBC