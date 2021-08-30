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Ракурс
Китай. Фото: Чемпионат

Духовний опіум — Китай обмежив доступ до онлайн-ігор для дітей

30 сер 2021, 19:20
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Влада Китаю заборонила дітям грати в онлайн-ігри понад годину на день, оскільки такі розваги є руйнівними для молоді.

Провладні ЗМІ називали онлайн-ігри «духовним опіумом». Про це повідомляє BBC.

Відтепер китайські школярі зможуть грати лише одну годину у п’ятницю, вихідні та святкові дні. Дозвіл на ігри буде дійсним тільки з 8 до 9 вечора. У святкові дні дозволений час зростатиме до трьох годин.

Причиною таких обмежень називають те, що багато дітей стали залежними від онлайн-ігор, що призводить до негативних наслідків. Окрім того, місцевий регулятор збільшив кількість перевірок того, як розробники онлайн-ігор дотримуються нових обмежень.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що китайські знаменитості потраплять під більш жорсткий контроль влади. Уряд буде застосовувати алгоритми для видалення забороненої інформації з фан-спільнот і навіть «стирання» знаменитостей з мережі.

Джерело: BBC

Джерело: Ракурс


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