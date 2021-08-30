Спортсмени. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n159412-ukrayinskyy-bigun-vidmovyvsya-vid-foto-z-rosiyanamy-na-paralimpiadi-foto.html

Ракурс

Паралімпіада-2020 триває, а українські спортсмени й надалі посідають призові місця. Український бігун Ігор Цвєтов виграв, після чого відмовився від фото з бігунами із Росії.

Інцидент трапився під час церемонії нагородження. Про це стало відомо з трансляції заходу.

Цвєтов протистояв трьом бігунам із Росії — Дмітру Сафронову, Артему Калашяну та Давіду Джатієву. Калашяна та Джатієва українець випередив, але Сафронову поступився в боротьбі за «золото». Після фінішу спортсмени вийшли на церемонію нагородження, на якій були присутні всі три призери Паралімпіади у 100-метрівці — Сафронов, Калашян, а також Цвєтов.

Представники Росії запропонували Цвєтову зробити фото призерів. Але український бігун від них відсторонився. У підсумку бігуни з ОКР сфотографувалися удвох на церемонії нагородження. Цвєтова поруч із ними не було.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українська призерка Ярослава Магучіх втрапила в скандал через те, що обійнялася з російською спортсменкою Марією Ласіцкене після фінальних змагань.