Спортсмены. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/n159412-ukrainskiy-begun-otkazalsya-ot-foto-s-rossiyanami-na-paralimpiade-foto.html

Ракурс

Паралимпиада-2020 продолжается, а украинские спортсмены продолжают занимать призовые места. Украинский бегун Игорь Цветов выиграл соревнование, после чего отказался от фото с бегунами из России.

Инцидент произошел во время церемонии награждения. Об этом стало известно из трансляции мероприятия.

Цветов противостоял трем бегунам из России — Дмитрию Сафронову, Артему Калашяну и Давиду Джатиеву. Калашяна и Джатиева украинец опередил, но Сафронову уступил в борьбе за «золото». После финиша спортсмены вышли на церемонию награждения, на которой присутствовали все три призера Паралимпиады в 100-метровке — Сафронов, Калашян, а также Цветов.

Представители России предложили Цветову сделать фото призеров. Но украинский бегун от них отстранился. В итоге бегуны из ОКР сфотографировались вдвоем на церемонии награждения. Цветова рядом с ними не было.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинский олимпийский призер Ярослава Магучих попала в скандал из-за того, что обнялась с российской спортсменкой Марией Ласицкене после финальных соревнований.