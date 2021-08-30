Причину второго переноса встречи Байдена и Зеленского назвали на Банковой. Фото:

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Встречу президента Украины Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом во второй раз перенесли из-за просьбы американской стороны.

Вашингтон попросил перенести встречу на 1 сентября из-за истечения срока ультиматума вооруженной группировки Талибан в Афганистане по эвакуации иностранцев из аэропорта Кабула. Об этом 20 ноября сообщил спикер украинского президента Сергей Никифоров на брифинге.

Американская сторона попросила перенести наш визит на один день в связи с этим — и весь этот день посвятить этой важной для американской стороны теме, — отметил Никифоров и добавил, что на Банковой с абсолютным пониманием относится к просьбе Вашингтона.

По словам пресс-секретаря Зеленского, программа визита президента в США полностью изменилась. Одни встречи состоятся по времени несколько раньше, а другие позже.

Президент Зеленский вылетает в США прямо сейчас. Два дня после прилета он проведет в Вашингтоне и после в Калифорнии, — подчеркнул он.

Напомним, встречу президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского перенесли — теперь главы государств встретятся не 31 августа, а 1 сентября. В Белом доме подчеркнули, что «визит подтвердит непоколебимую поддержку Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины», а также «тесное сотрудничество между странами в сфере энергетической безопасности».