Причину другого переносу зустрічі Байдена та Зеленського назвали на Банковій. Фото:

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Зустріч президента України Володимира Зеленського з главою США Джо Байденом вдруге перенесли через прохання американської сторони.

Вашингтон попросив перенести зустріч на 1 вересня через закінчення терміну ультиматуму збройного угруповання Талібан в Афганістані щодо евакуації іноземців з аеропорту Кабула. Про це 30 серпня повідомив речник українського президента Сергій Никифоров на брифінгу.

Американська сторона попросила перенести наш візит на один день у зв’язку з цим — і весь цей день присвятити цій важливій для американської сторони темі, — зазначив Никифоров і додав, що на Банковій з абсолютним розумінням ставиться до прохання Вашингтона.

За словами прес-секретаря Зеленського, програма візиту президента в США повністю змінилася. Одні зустрічі відбудуться за часом дещо раніше, а інші пізніше.

Президент Зеленський вилітає в США прямо зараз. Два дня після прильоту він проведе у Вашингтоні й після в Каліфорнії, — наголосив він.

Нагадаємо, зустріч президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського перенесли — тепер глави держав зустрінуться не 31 серпня, а 1 вересня. У Білому домі наголосили, що «візит підтвердить непохитну підтримку Сполучених Штатів суверенітету і територіальної цілісності України», а також «тісну співпрацю між країнами у сфері енергетичної безпеки».