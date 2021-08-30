Порошенко. Фото: Ракурс

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Ракурс

Петр Порошенко, экс-президент Украины и глава партии «Европейская солидарность», дал наставления действующему президенту Владимиру Зеленскому о встрече с американским лидером Джо Байденом.

Бывший глава государства призвал Зеленского установить хорошие отношения с Байденом и вернуть американо-украинские отношения до уровня времен его каденции. Об этом Порошенко заявил в соответствующем обращении в Facebook.

Он призвал подтвердить намерения Украины по углублению партнерства и союзничества с Соединенными Штатами Америки (США) и запустить Комиссию стратегического партнерства, которая предусматривает заключение сделки о безопасности, координацию усилий по вступлению в НАТО, расширение спектра летального вооружения и военно-техническое сотрудничество.

В частности, Порошенко требовал убедить власти США и бизнес в эффективности команды Зеленского по внедрению реформ в Украине и борьбе с коррупцией. Он добавил, что украинскому президенту стоит разъяснить свою позицию в отношении экс-владельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского, покрытие предателей по делу «вагнеровцев» и объяснить «личные мотивы в преследовании оппозиции».

Порошенко напомнил, что одним из элементов сотрудничества США и Украины должно быть противодействие «Северному потоку-2».

И, конечно, из Вашингтона Зеленский должен привезти ориентировочные сроки визита в Украину президента США Джозефа Байдена, которые станут подтверждением успешности встречи, — добавил он.

Напомним, ранее мы сообщали, что встречу президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского перенесли.