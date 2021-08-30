https://racurs.ua/ua/n159410-pravda-pro-vagnerivciv-i-kolomoyskyy-nastanovy-poroshenka-zelenskomu-video.html

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Петро Порошенко, екс-президент України та очільник партії «Європейська солідарність», дав настанови чинному президенту Володимиру Зеленському щодо зустрічі з американським лідером Джо Байденом.

Колишній глава держави закликав Зеленського встановити добрі відносини з Байденом та повернути американсько-українські стосунки до рівня часів його каденції. Про це Порошенко заявив у відповідному зверненні у Facebook.

Він закликав підтвердити наміри України щодо поглиблення партнерства та союзництва зі Сполученими Штатами Америки (США) та запустити Комісію стратегічного партнерства, яка передбачає укладення безпекової угоди, координацію зусиль щодо вступу до НАТО, розширення спектру летальних озброєнь і військово-технічну співпрацю.

Зокрема, Порошенко вимагав переконати владу США та бізнес в ефективності команди Зеленського щодо впровадження реформ в Україні та боротьби з корупцією. Він додав, що українському президенту варто роз’яснити свою позицію щодо екс-власника «ПриватБанку» Ігоря Коломойського, покриття зрадників у справі «вагнерівців» та пояснити «особисті мотиви в переслідуванні опозиції».

Порошенко нагадав, що одним з елементів співпраці США й України має бути протидія «Північному потоку-2».

І, безперечно, з Вашингтона Зеленський має привезти орієнтовні терміни візиту в Україну президента США Джозефа Байдена, що стане підтвердженням успішності зустрічі, — додав він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зустріч президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського перенесли.