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Ракурс
Беженцы. Фото: Факты

Украинский город принял беженцев из Афганистана

30 авг 2021, 17:34
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Война в Афганистане заставила эвакуироваться сотни людей — в Одессу из Борисполя доставили 133 афганцев, бежавших из Кабула благодаря самолету Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы в Одесской области.

Спасатели доставили в Киевскую и Одесскую области 48 взрослых и 85 детей. Самому маленькому ребенку только семь дней — девочка ​​родилась в аэропорту Кабула, когда мать ожидала эвакуации. Самой старшей эвакуированной женщиной стала 85-летняя афганка.


Двум взрослым оказали необходимую медицинскую помощь и госпитализировали их в больницу, вследствие чего их жизнь была спасена. Всех эвакуированных протестировали на коронавирус, больных не выявлено. Всего на трех эвакуационных рейсах в Украину в конце августа прибыли более 250 пассажиров.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина эвакуировала 28 августа из Афганистана примерно 360 человек, которых доставили в Киев тремя самолетами. Среди эвакуированных из Кабула примерно 80 украинцев. Точные данные по эвакуированным обнародуют после процедуры проверки документов.

Источник: Ракурс


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