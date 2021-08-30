Украинский город принял беженцев из Афганистана

Беженцы. Фото: Факты

https://racurs.ua/n159409-ukrainskiy-gorod-prinyal-bejencev-iz-afganistana.html

Ракурс

Война в Афганистане заставила эвакуироваться сотни людей — в Одессу из Борисполя доставили 133 афганцев, бежавших из Кабула благодаря самолету Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы в Одесской области.

Спасатели доставили в Киевскую и Одесскую области 48 взрослых и 85 детей. Самому маленькому ребенку только семь дней — девочка ​​родилась в аэропорту Кабула, когда мать ожидала эвакуации. Самой старшей эвакуированной женщиной стала 85-летняя афганка.

Двум взрослым оказали необходимую медицинскую помощь и госпитализировали их в больницу, вследствие чего их жизнь была спасена. Всех эвакуированных протестировали на коронавирус, больных не выявлено. Всего на трех эвакуационных рейсах в Украину в конце августа прибыли более 250 пассажиров.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина эвакуировала 28 августа из Афганистана примерно 360 человек, которых доставили в Киев тремя самолетами. Среди эвакуированных из Кабула примерно 80 украинцев. Точные данные по эвакуированным обнародуют после процедуры проверки документов.