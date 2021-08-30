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Украинцы полетят на Луну – названа дата первой миссии. Фото: НАСА

Украинцы полетят на Луну — названа дата первой миссии (ФОТО)

30 авг 2021, 17:19
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Украинцы полетят на Луну в 2022 году, доставив на спутник технику для проведения научных исследований. Полет организует британская компания Spacebit в сотрудничестве с американскими партнерами.

Об этом во время пресс-конференции на тему «Spacebit осуществит первую украинскую миссию на Луну» рассказал основатель и генеральный директор компании Павел Танасюк, сообщает «Укринформ».

Полет на Луну украинской стороне будет стоить около 1,5 млн долл. На спутник будут доставлены камеры и радиационные сенсоры. Технику изготовят и протестируют украинские инженеры.

Благодаря миссии Украина сможет присоединиться к клубу привилегированных стран, которые доставили груз на спутник. Подобная логистика ранее удавалась только трем государствам — США, Китаю и России.

Об этом проекте узнают во всем мире, ведь Украина станет одной из немногих стран, которая смогла успешно доставить научный груз на Луну, — уверен Танасюк.


Spacebit — частная британская компания, которая разрабатывает технологии космической робототехники для лунных и планетарных миссий. Ее основал украинец Павел Танасюк в 2014 году.

Источник: «Укринформ»

Источник: Ракурс


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