Українці полетять на Місяць – названо дату першої місії. Фото: НАСА

https://racurs.ua/ua/n159408-ukrayinci-poletyat-na-misyac-nazvano-datu-pershoyi-misiyi-foto.html

Ракурс

Українці полетять на Місяць у 2022 році, доставивши на супутник техніку для проведення наукових досліджень. Політ організує британська компанія Spacebit у співпраці з американськими партнерами.

Про це під час прес-конференції на тему «Spacebit здійснить першу українську місію на Місяць» розповів засновник та генеральний директор компанії Павло Танасюк, повідомляє «Укрінформ».

Політ на Місяць коштуватиме українській стороні близько 1,5 млн дол. На супутник буде доставлено камери та радіаційні сенсори. Техніку виготовлять та протестують українські інженери.

Завдяки місії Україна зможе приєднатись до клубу привілейованих країн, які доставили вантаж на супутник. Подібна логістика до цього вдавалась лише трьом державам — США, Китаю та Росії.

Про цей проект дізнаються у всьому світі, адже Україна стане однією з небагатьох держав, яка змогла успішно доставити науковий вантаж на Місяць, — впевнений Танасюк.

Spacebit — приватна британська компанія, яка розробляє технології космічної робототехніки для місячних і планетарних місій. Її заснував українець Павло Танасюк у 2014 році.

Джерело: «Укрінформ»