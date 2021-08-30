«Слуга народу», який напідпитку влаштував ДТП, поїхав із Зеленським в США

https://racurs.ua/ua/n159407-skandalnyy-sluga-truhin-u-spysku-vizyteriv-do-baydena-zmi.html

Ракурс

Депутат «Слуги народу» Олександр Трухін є у списку української делегації, яка вже незабаром вирушить до Вашингтону разом із президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє «Дзеркало тижня» з посиланням на THE UNFILTERED LENS. Трухін входить до складу делегації як член Міжпарламентської групи по зв’язках зі США.

31 серпня Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Сам депутат, партія «Слуга народу», МЗС та Офіс президента наразі не коментували скандалу.

Натомість «Дзеркало тижня» повідомило, що Трухін — вельми значуща людина в механізмі нинішньої влади. Саме тому привернення до нього уваги нервує важливих людей.

«Ракурс» повідомляв, що приблизно 30 медіа видалили або відредагували новину про ДТП, до якого ймовірно причетний нардеп від «Слуги народу» Трухін. Водночас кілька редакторів повідомили, що до їхніх видань надходили листи з пропозицією прибрати матеріал за гроші.

23 серпня на Київщині водій Audi на швидкості в’їхав у Ford, а той врізався в іншу машину. Травмувались шестеро людей. У проекті «Зупини_Лося» повідомили, що винуватцем ДТП був Трухін. ЗМІ намагаються отримати його коментар, втім наразі він не відповідає на дзвінки.

Джерело: «Дзеркало тижня»