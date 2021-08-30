«Слуга народа», который устроил ДТП, уехал с Зеленским в США

https://racurs.ua/n159407-skandalnyy-sluga-truhin-v-spiske-viziterov-k-baydenu-smi.html

Ракурс

Депутат «Слуги народа» Александр Трухин пребывает в списке украинской делегации, которая вскоре отправится в Вашингтон вместе с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на THE UNFILTERED LENS. Трухин входит в состав делегации как член Межпарламентской группы по связям с США.

31 августа Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом. Сам депутат, партия «Слуга народа», МИД и Офис президента пока не комментировали скандала.

«Зеркало недели» сообщило, что Трухин — весьма значимый человек в механизме нынешней власти. Именно поэтому привлечение к нему внимания нервничает важных людей.

«Ракурс» сообщал, что примерно 30 медиа удалили или отредактировали новость о ДТП, к которому может быть причастен нардеп от «Слуги народа» Трухин. В то же время несколько редакторов сообщили, что в их издания поступали письма с предложением убрать материал за деньги.

23 августа на Киевщине водитель Audi на скорости въехал в Ford, а тот врезался в другую машину. Травмировались шесть человек. В проекте «Зупини_Лося» сообщили, что виновником ДТП был Трухин. СМИ пытаются получить его комментарий, впрочем пока он не отвечает на звонки.

Источник: «Зеркало недели»