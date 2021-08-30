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Погода в Украине. Фото: istock
Последний день лета встретит жарой и грозами (КАРТА)https://racurs.ua/n159406-posledniy-den-leta-vstretit-jaroy-i-grozami-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 31 августа ожидается преимущественно дождливая и грозовая, местами из-за туч будет выглядеть палящее солнце. На западе станет по-осеннему прохладно из-за осадков, юг будет оставаться жарким. Температура воздуха достигнет отметки +31°.
Днем столбики термометров покажут от +17° до +31°. Ветер обещают северо-западный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.
Погода в Киеве 31 августа прогнозируется солнечная, без осадков. Ночью температура воздуха опустится до отметки +14°, а днем будет держаться на уровне от +21° до +23° тепла.
Погода в Харькове встретит высокими градусами и грозой. Температура воздуха ночью достигнет отметки от +17° до +19°, а днем столбики термометра застынут на уровне +30°.
Погодные условия в Одессе ожидаются жаркие и солнечные. Город днем прогреется до +27°, ночью столбики термометров покажут +19°.
Погода во Львове прогнозируется дождливая, возможны мощные ливни. Температурные показатели будут следующими: ночью +8…+10° тепла, а днем +18… +20° тепла.
Погода в Карпатах 31 августа впечатлит интенсивными ливнями. Столбики термометров в темное время суток покажут от +8° до +10° тепла, а днем температура достигнет +19° тепла по Цельсию.
Геомагнитная обстановка в Украине 31 августа ожидается спокойная, возможны незначительные магнитные возмущения.
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