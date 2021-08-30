Коронавирус. Фото: istock

https://racurs.ua/n159405-evrope-predrekaut-sovid-katastrofu-chto-sluchilos.html

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Коронавирус в Европе не идет на спад, несмотря на активную вакцинацию — Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что к декабрю от инфекции могут умереть еще 236 тыс. человек.

Причиной смерти стольких людей является застой вакцинальной кампании. Об этом сообщает The Guardian.

По данным ВОЗ, на прошлой неделе количество смертей увеличилось на 11%, что вызывает серьезное беспокойство. Несмотря на то, что около половины европейцев уже полностью вакцинированы от коронавируса, охват снизился на 14% за последние шесть недель из-за отсутствия доступа к препарату и сомнений по поводу прививок.

На сегодня, 30 августа, в Европе зафиксировано 1,3 миллиона смертей из-за коронавируса за время пандемии.

Напомним, ранее мы сообщали, что мутация коронавируса SARS-CoV-2 мутирует примерно раз в неделю, то есть вдвое чаще, чем считалось ранее.

Источник: The Guardian