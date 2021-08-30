Європі пророкують СOVID-катастрофу — що сталося

Коронавірус. Фото: istock

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Коронавірус у Європі не йде на спад попри активну вакцинацію — Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що до грудня від інфекції можуть померти ще 236 тис. людей.

Причинами для смертей стількох людей є застій вакцинальної кампанії. Про це повідомляє The Guardian.

За даними ВООЗ, минулого тижня кількість смертей збільшилася на 11%, що викликає серйозне занепокоєння. Попри те, що близько половини європейців уже повністю вакциновані від коронавірусу, охоплення знизилося на 14% за останні шість тижнів через брак доступу до препарату та нерішучість щодо щеплень.

Станом на сьогодні, 30 серпня, у Європі зафіксовано 1,3 мільйона смертей через коронавірус за час пандемії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мутація коронавірусу SARS-CoV—2 мутує приблизно раз на тиждень, тобто удвічі частіше, ніж вважалося раніше.

Джерело: The Guardian