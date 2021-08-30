Погода. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n159406-ostanniy-den-lita-zustrine-spekou-ta-grozamy-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 31 серпня очікується переважно дощова та грозова, місцями з-за хмар виглядатиме пекуче сонце. На заході стане по-осінньому прохолодно через опади, південь залишатиметься спекотним. Температура повітря досягне позначки +31°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +17° до +31°. Вітер обіцяють північно-західний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 31 серпня прогнозується сонячна, без опадів. Вночі температура повітря опуститься до позначки +14°, а вдень триматиметься на рівні від +21° до +23° тепла.

Погода в Харкові зустріне високими градусами та грозою. Температура повітря вночі досягне позначки від +17° до +19°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +30°.

Погодні умови в Одесі очікуються спекотні та сонячні. Місто вдень прогріється до +27°, вночі стовпчики термометрів покажуть +19°.

Погода у Львові прогнозується дощова, можливі потужні зливи. Температурні показники будуть такими: уночі +8…+10° тепла, а вдень +18…+20° тепла.

Погода в Карпатах 31 серпня вразить інтенсивними зливами. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від +8° до +10° тепла, а вдень температура сягне +19° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 31 серпня очікується спокійна, можливі незначні магнітні збурення.