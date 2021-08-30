Українське місто прийняло біженців з Афганістану

біженці. Фото: Факти

https://racurs.ua/ua/n159409-ukrayinske-misto-pryynyalo-bijenciv-z-afganistanu.html

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Війна в Афганістані змусила евакуюватися сотні людей — до Одеси з Борисполя доправили 133 афганців, які втекли з Кабула завдяки літаку Збройних сил України (ЗСУ).

Про це повідомляє прес-служба Державної міграційної служби в Одеській області.

Рятувальники доставили до Київської та Одеської областей 48 дорослих і 85 дітей. Найменшій дитині лише сім днів — вона народилася в аеропорту Кабула, коли мати очікувала на евакуацію. Найстаршій евакуйованій жінці 85 років.

Двом дорослим надали медичну допомогу та госпіталізували співробітники швидкої допомоги, унаслідок чого їхнє життя було врятоване. Усім евакуйованих протестували на коронавірус, хворих не виявлено. Загалом на трьох евакуаційних рейсах в Україну наприкінці серпня прибули понад 250 пасажирів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна евакуювала 28 серпня з Афганістану приблизно 360 осіб, яких доставили до Києва трьома літаками. Серед евакуйованих із Кабула приблизно 80 українців. Точні дані щодо евакуйованих оприлюднять після процедури перевірки документів.