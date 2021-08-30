Зеленський везе Байдену важливий документ

Зеленський везе Байдену важливий документhttps://racurs.ua/ua/n159414-zelenskyy-veze-baydenu-vajlyvyy-dokument.htmlРакурс
Зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена, українського та американського лідерів, яка запланована на 1 вересня, відбудеться з презентацією важливого документу.
Президент України передасть Байдену списки військовополонених і ув’язнених українців з окупованих Донбасу і Криму. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на телеканалі «Україна 24».
У переліку наведені імена та прізвища всіх полонених і зниклих безвісти на Донбасі та в окупованому Криму українців.
Президенту готували списки зниклих безвісти, полонених, заручників і політв’язнів. І знаю, що всі ці документи президент повезе в Америку, — сказала Денисова.
Омбудсмен впевнена, що президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден обговорюватимуть питання полонених і зниклих безвісти українців, зокрема їхнє повернення до України та обмін.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зустріч президента України Володимира Зеленського з главою США Джо Байденом вдруге перенесли через прохання американської сторони.