Обострение на Донбассе - есть погибший и раненые

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Война на Донбассе продолжается. За прошедшие сутки, 30 августа, российские террористы 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате один защитник Украины погиб, еще один — получил ранения. Кроме этого, из-за подрыва на мине военнослужащий получил минно-взрывную травму.

Об этом 31 августа сообщает пресс-центр штаба ООС в Фейсбук.

Вчера российская оккупационная армия обстреливала позиции Вооруженных сил Украины неподалеку населенных пунктов Шумы, Троицкое, Екатериновка, Новотошковское, Водяное, Широкино. Также на границе Донецкой и Луганской областей зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, другой — получил ранения. Также, в результате подрыва на НПП, один военный получил минно-взрывную травму. Раненых воинов срочно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников — средней степени тяжести, — рассказали в штабе ООС.

Для прекращения преступных действий оккупантов украинские защитники открывали ответный огонь.

По состоянию на 7.00 31 августа военные зафиксировали три нарушения режима прекращения огня. Обо всех фактах нарушений украинская сторона сообщила представителям миссии ОБСЕ.