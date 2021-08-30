Ливень. Фото: УП

https://racurs.ua/n159420-moschnyy-liven-bushuet-v-kieve-gorod-stoit-v-probkah-video.html

Ракурс

Ливень в Киеве «затормозил» город — на дорогах образовались пробки, местами обвалились деревья.

Некоторые улицы буквально превратились в реки. Об этом сообщает «Киев Оперативный».

В частности, в районе Львовской площади на проезжую часть упало дерево. Также дерево упало на проспекте Правды. Дерево задело линию электропередачи, поэтому некоторые районы могли остаться без света. В районе происшествия ограничено движение автомобилей.

На видео очевидцев можно заметить сильные порывы ветра, молнию и интенсивный ливень.

Также дождь затопил станцию скоростного трамвая «Героев Севастополя», сейчас все трамваи временно прекратили движение. Уровень воды в некоторых местах достигает колена, киевляне с трудом передвигаются по городу из-за задержек транспорта.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Киеве в воскресенье, 29 августа, испортилась. В столице прошел ливень с грозой, также бушевал сильный ветер. Синоптики предупредили, что непогода продержится до конца суток.