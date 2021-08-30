Злива. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n159420-potujna-zlyva-vyruie-v-kyievi-misto-stoyit-v-zatorah-video.html

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Злива у Києві «загальмувала» місто — на дорогах утворилися затори, місцями поламані дерева.

Деякі вулиці буквально перетворились на річки. Про це повідомляє «Київ Оперативний».

Зокрема, в районі Львівської площі на проїжджу частину впало дерево. Також дерево впало на проспекті Правди. Дерево зачепило лінію електропередачі, тому деякі райони могли залишитися без світла. В районі події обмежений рух автомобілів.

Також злива затопила станцію швидкісного трамвая «Героїв Севастополя», наразі усі трамваї тимчасово припинили рух. Рівень води у деяких місцях сягає коліна, кияни важко пересуваються містом через затримки транспорту.

На відео очевидців можна побачити суттєві шквали, грозу та блискавку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Києві в неділю, 29 серпня, зіпсувалася. У столиці пройшла злива з грозою, також вирував сильний вітер. Синоптики попередили, що негода протримається до кінця доби.