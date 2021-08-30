31 серпня свято. Фото: інльвів

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Свято завтра, 31 серпня, святкують українські православні віряни. Вони відзначають день пам’яті мучеників Флора й Лавра.

Ці святі були рідними братами та жили в II столітті у Візантії. За ремеслом брати були каменотесами. Святі працювали на будівництві, роздаючи зароблені гроші жебракам, а самі дотримувалися суворого посту й невпинно молилися.

Одного разу син місцевого жерця Мамертіна необережно підійшов до будівництва, й осколок каменю потрапив йому в око, сильно пошкодивши його. Святі пообіцяли батьку юнака, що його син його отримає зцілення. Вони взяли юнака до себе й наставили вірі в Христа. Після цього він одужав. Побачивши диво батько хлопця також увірував у Христа.

Коли будівля храму, який будували брати, була закінчена, вони розтрощили ідолів і поставили в східній частині храму святий хрест. Через це їх засудили до спалення, разом із колишнім жерцем Мамертіном із його сином і 300 християнами. Мученики Флор і Лавр були кинуті в порожній колодязь і засипані землею.

У народі говорили, що 31 серпня настає кінське свято. У цей день зазвичай пекли спеціальне печиво у вигляді кінського копита. Також у цей час починалися так звані" бабські посиденьки", коли жінки збиралися вдома у якоїсь вдови і проводили вечори за розмовами й рукоділлям.

Народні прикмети:

не встигнеш посіяти жито до Фрола — буде поганий урожай наступного року;

заборонено запрягати воза і випалювати тавро на худобі;

коней належало обов’язково окропити святою водою, щоби вони не хворіли, були міцними і змогли пережити навіть сувору зиму;

кінь човгає ногами і фиркає — чекай негоди.

День ангела відзначають: