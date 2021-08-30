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Праздник. Фото: Инльвів
31 августа — какой церковный праздник и что нельзя делатьhttps://racurs.ua/n159419-31-avgusta-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-i-chto-nelzya-delat.htmlРакурс
Праздник завтра, 31 августа, празднуют украинские православные верующие. Они отмечают день памяти мучеников Флора и Лавра.
Эти святые были родными братьями и жили во II веке в Византии. По ремеслу братья были каменотесами. Святые работали на стройке, раздавая заработанные деньги нищим, а сами придерживались строгого поста и неустанно молились.
Однажды сын местного жреца Мамертина допустил оплошность на строительстве, и осколок камня попал ему в глаз, сильно повредив его. Святые пообещали отцу юноши, что его сын его получит исцеление. Они взяли юношу к себе и наставили вере во Христа. После этого он выздоровел. Увидев чудо отец парня также уверовал во Христа.
Когда строительство храма, который строили братья, было закончено, они разбили идолов и поставили в восточной части храма святой крест. Из-за этого их приговорили к сожжению вместе с бывшим жрецом Мамертином, его сыном и 300 христианами. Мученики Флор и Лавр были брошены в пустой колодец и засыпаны землей.
В народе говорили, что 31 августа наступает лошадиный праздник. В этот день обычно пекли специальное печенье в виде конского копыта. Также в это время начинались так называемые «бабьи посиделки», когда женщины собирались дома у какой-то вдовы и проводили вечера за разговорами и рукоделием.
Народные приметы:
- не успеешь посеять рожь на Фрола — будет плохой урожай следующего года;
- запрещено запрягать телеги и выжигать клеймо на скоте;
- лошадей нужно обязательно окропить святой водой, чтобы они не болели, были крепкими и смогли пережить даже суровую зиму;
- конь шаркает ногами и фыркает — жди ненастья.
День ангела отмечают:
- Богдан;
- Георгий;
- Григорий;
- Евгений;
- Михаил.
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