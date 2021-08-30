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Ракурс
Праздник. Фото: Инльвів

31 августа — какой церковный праздник и что нельзя делать

30 авг 2021, 22:04
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Праздник завтра, 31 августа, празднуют украинские православные верующие. Они отмечают день памяти мучеников Флора и Лавра.

Эти святые были родными братьями и жили во II веке в Византии. По ремеслу братья были каменотесами. Святые работали на стройке, раздавая заработанные деньги нищим, а сами придерживались строгого поста и неустанно молились.

Однажды сын местного жреца Мамертина допустил оплошность на строительстве, и осколок камня попал ему в глаз, сильно повредив его. Святые пообещали отцу юноши, что его сын его получит исцеление. Они взяли юношу к себе и наставили вере во Христа. После этого он выздоровел. Увидев чудо отец парня также уверовал во Христа.

Когда строительство храма, который строили братья, было закончено, они разбили идолов и поставили в восточной части храма святой крест. Из-за этого их приговорили к сожжению вместе с бывшим жрецом Мамертином, его сыном и 300 христианами. Мученики Флор и Лавр были брошены в пустой колодец и засыпаны землей.


В народе говорили, что 31 августа наступает лошадиный праздник. В этот день обычно пекли специальное печенье в виде конского копыта. Также в это время начинались так называемые «бабьи посиделки», когда женщины собирались дома у какой-то вдовы и проводили вечера за разговорами и рукоделием.

Народные приметы:

  • не успеешь посеять рожь на Фрола — будет плохой урожай следующего года;
  • запрещено запрягать телеги и выжигать клеймо на скоте;
  • лошадей нужно обязательно окропить святой водой, чтобы они не болели, были крепкими и смогли пережить даже суровую зиму;
  • конь шаркает ногами и фыркает — жди ненастья.

День ангела отмечают:

  • Богдан;
  • Георгий;
  • Григорий;
  • Евгений;
  • Михаил.

Источник: Ракурс


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