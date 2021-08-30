Кофе. Фото: istock

https://racurs.ua/n159418-populyarnyy-napitok-mojet-suschestvenno-snizit-risk-smerti-uchenye.html

Ракурс

Кофе может значительно снижать риск смерти. Оказалось, что употребление 0,5-трех чашек в день помогает снизить общий шанс смерти на 12%, а от сердечно-сосудистых заболеваний — на 17%.

К такому выводу пришли британские и венгерские врачи. Результаты представили на конгрессе Европейского общества кардиологов.

В исследовании поучаствовали 468 тыс. 629 человек из базы данных UK Biobank, у которых в начале исследования не было сердечно-сосудистых патологий. Их разделили на три группы:

в первой группе кофе не пили совсем (22,2% участников);

во второй группе употребляли от 0,5 до 3 чашек кофе в день (58,4% участников);

в третьей группе пили более трех чашек в день (19,5% участников).

За участниками следили 11 лет и регистрировали смерти от всех причин, в том числе и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. В статистическом анализе учитывали влияние возраста, пола, веса, социально-экономический статуса, повышенного давления и уровня холестерина в крови, а также вредных привычек.

У участников, которые пили 0,5-три чашки кофе в день, риск смерти от всех причин был на 12% ниже по сравнению с теми, кто полностью отказался от кофе. Также у любителей кофе на 17% снижался риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и на 21% — риск инсульта, по сравнению с участниками, которые кофе не пили.

Напомним, ранее мы сообщали, что кофе оказался не только вкусным, но и полезным напитком. Ученые объяснили, как время употребления кофе влияет на здоровье и качество сна.