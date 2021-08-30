Кава. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n159418-populyarnyy-napiy-moje-istotno-znyzyty-ryzyk-smerti-vcheni.html

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Кава може значно знижувати ризик смерті. Виявилося, що вживання 0,5-трьох чашок у день допомагає знизити загальний шанс смерті на 12%, а від серцево-судинних захворювань — на 17%.

Такого висновку дійшли британські та угорські лікарі. Результати представили на конгресі Європейського товариства кардіологів.

У дослідженні взяли участь 468 тис. 629 осіб із бази даних UK Biobank, у яких на початку дослідження не було серцево-судинних патологій. Їх розділили на три групи:

у першій групі каву не вживали зовсім (22,2% учасників);

у другій групі вживали від 0,5 до 3 чашок кави в день (58,4% учасників);

в третій групі пили понад три чашки в день (19,5% учасників).

За учасниками стежили 11 років і реєстрували смерті від усіх причин, зокрема і смерті від серцево-судинних захворювань. У статистичному аналізі враховували вплив віку, статі, ваги, соціально-економічний статус, підвищений тиск і рівень холестерину в крові, а також шкідливі звички.

В учасників, які пили 0,5-три чашки кави в день, ризик смерті від усіх причин був на 12% нижче в порівнянні з тими, хто повністю відмовився від кави. Також у любителів кави на 17% знижувався ризик смерті від серцево-судинних захворювань і на 21% — ризик інсульту, у порівнянні з учасниками, які кави не вживали.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що кава виявилася не тільки смачним, але й корисним напоєм. Вчені пояснили, як час вживання кави впливає на здоров’я і якість сну.