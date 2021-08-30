Меган Маркл і принц Гаррі оселилися біля фабрики з марихуаною

Меган Маркл і принц Гаррі оселилися біля фабрики з марихуаноюhttps://racurs.ua/ua/n159417-megan-markl-i-prync-garri-oselylysya-bilya-fabryky-z-maryhuanou.htmlРакурс
Меган Маркл і принц Гаррі, герцоги Сассекські, оселилися в особняку, поруч із яким розташовується гігантська фабрика марихуани.
Теплиці з наркотичними речовинами виявили в поселенні Монтесіто, штат Каліфорнія. Про це повідомляє Mirror.
Відомо, що біля будинку герцогів працює підприємство з 20 теплицями для вирощування конопель. Воно розташовується всього за 10 хвилин їзди від особняка королівських особин, що обійшовся парі в 15 млн дол.
На специфічний запах марихуани, що шириться у всій окрузі, неодноразово скаржилися місцеві жителі. Вони заявляють, що кілька разів мало не потрапили в аварію через сплутаність думок від запаху речовин.
Власники підприємства пообіцяли встановити нові «системи контролю запаху». Фабрика почала працювати у 2016 році, коли в штаті було легалізовано виробництво марихуани.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що королева Великої Британії Єлизавета II найняла команду адвокатів, щоби дати відсіч принцу Гаррі і Меган Маркл, які нібито «неодноразово нападали» на королівську сім’ю.
Джерело: Mirror