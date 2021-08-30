Меган Маркл и принц Гарри поселились возле фабрики с марихуаной

Меган Маркл и принц Гарри поселились возле фабрики с марихуанойhttps://racurs.ua/n159417-megan-markl-i-princ-garri-poselilis-vozle-fabriki-s-marihuanoy.htmlРакурс
Меган Маркл и принц Гарри, герцоги Сассекские, поселились в особняке, рядом с которым располагается гигантская фабрика марихуаны.
Теплицы с наркотическими веществами обнаружили в поселении Монтесито, штат Калифорния. Об этом сообщает Mirror.
Известно, что возле дома герцогов работает предприятие с 20 теплицами для выращивания конопли. Оно располагается всего в 10 минутах езды от особняка королевских особей, который обошелся паре в 15 млн долл.
На специфический запах марихуаны, распространяющийся по всей округе, неоднократно жаловались местные жители. Они заявляют, что несколько раз чуть не попадали в аварию из-за спутанности мыслей от запаха веществ.
Владельцы предприятия пообещали установить новые «системы контроля запаха». Фабрика начала работать в 2016 году, когда в штате было легализовано производство марихуаны.
Напомним, ранее мы сообщали, что королева Великобритании Елизавета II наняла команду адвокатов, чтобы дать отпор принцу Гарри и Меган Маркл, которые якобы «неоднократно нападали» на королевскую семью.
Источник: Mirror