Меган Маркл и принц Гарри поселились возле фабрики с марихуаной

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Газета.ру

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Ракурс

Меган Маркл и принц Гарри, герцоги Сассекские, поселились в особняке, рядом с которым располагается гигантская фабрика марихуаны.

Теплицы с наркотическими веществами обнаружили в поселении Монтесито, штат Калифорния. Об этом сообщает Mirror.

Известно, что возле дома герцогов работает предприятие с 20 теплицами для выращивания конопли. Оно располагается всего в 10 минутах езды от особняка королевских особей, который обошелся паре в 15 млн долл.

На специфический запах марихуаны, распространяющийся по всей округе, неоднократно жаловались местные жители. Они заявляют, что несколько раз чуть не попадали в аварию из-за спутанности мыслей от запаха веществ.

Владельцы предприятия пообещали установить новые «системы контроля запаха». Фабрика начала работать в 2016 году, когда в штате было легализовано производство марихуаны.

Напомним, ранее мы сообщали, что королева Великобритании Елизавета II наняла команду адвокатов, чтобы дать отпор принцу Гарри и Меган Маркл, которые якобы «неоднократно нападали» на королевскую семью.

Источник: Mirror