Коронавирус. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n159416-ne-boyitsya-vakcyny-i-nebezpechnishyy-za-deltu-znaydeno-novyy-shtam-koronavirusu.html

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Коронавірус у світі продовжує ширитися. У Південно-Африканській республіці (ПАР) повідомляють про новий штам коронавірусу, який уже називають небезпечнішим за «Дельту».

Цей різновид інфекції накопичив додаткові мутації, а тому він не викликає імунної відповіді та можливо, що він не боїться вакцини. Про це повідомило видання ewn.

Науковці провели дослідження і з’ясували, що в ПАР понад 13% дорослих мають ризики заразитися новим штамом коронавірусу попри вакцинацію, про ситуацію з новим різновидом коронавірусу повідомили Всесвітню організацію з охорони здоров’я (ВООЗ).

Новий штам дістав назву C.1.2. Уперше його виявили в травні в ПАР, після чого інфекція почала ширитися у Великій Британії та Китаї. У серпні штам знайшли в людей у семи з дев’яти провінцій Південної Африки, а також у Ботсвані, Демократичній Республіці Конго, Маврикії, Новій Зеландії та Португалії, а також у Швейцарії.

Заступник генерального директора Міністерства охорони здоров’я Анбан Піллей заявив, що поширеність нового варіанту в пробах, які були протестовані, на даному етапі дуже низька. Однак новий штам усе одно викликає в дослідників серйозні побоювання.

Наразі вчені продовжують працювати над вивченням нового штаму. За словами дослідників, мутація вірусу вимагає більш детальних аналізів. Тому панікувати та говорити про те, що C.1.2 стане глобальною проблемою, досить рано.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус у Європі не йде на спад попри активну вакцинацію — Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що до грудня від інфекції можуть померти ще 236 тис. людей.

Джерело: ewn