Як подати одноразову добровільну декларацію, пояснили в Мінфіні

Декларация. Фото:

https://racurs.ua/ua/n159415-yak-podaty-odnorazovu-dobrovilnu-deklaraciu-poyasnyly-v-minfini.html

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Одноразова добровільна декларація запрацює в Україні з 1 вересня. Як скласти декларацію самостійно та навіщо це потрібно, розповіли в Міністерстві фінансів.

Відповідну інструкцію оприлюднила прес-служба відомства.

Декларацію можуть подати фізичні особи-резиденти, у тому числі самозайняті, фізичні особи-нерезиденти, які на момент придбання у свою власність об'єкта декларування були резидентами та не звільнені від сплати податків. Можливість скласти декларацію діятиме з 1 вересня поточного року по 1 вересня 2022 року.

Українцям треба буде внести в декларацію активи, які знаходяться на території країни або за її межами, є їх власністю, але податки та збори не були сплачені повністю або частково.

До об'єктів декларування належать:

земельні ділянки;

житлова нерухомість;

нежитлова нерухомість;

транспорт та інші самохідні машини або механізми;

цінне рухоме майно, наприклад, предмети мистецтва, антикваріат, дорогоцінні метали та камені, ювелірні вироби;

банківські метали, крім тих, що не розміщені на рахунках;

національна валюта;

іноземна валюта, крім готівкових коштів;

права грошової вимоги: депозити, вклади, надані борги за договором позики тощо;

паї в майні юросіб або утвореннях без статусу юрособи;

інші корпоративні права;

майнові права на об'єкти інтелектуальної власності;

цінні папери та фінансові інструменти, визначені законом;

дивіденди, відсотки та інші аналогічні вигоди, не пов’язані з правом власності на цінні папери, паї.

Активи, які не вимагають подання декларації:

апартаменти/квартири загальною площею не більше 120 кв. м. або документально підтверджені майнові права на таку квартиру багатоповерхівці, будівництво якої ще не завершено;

житловий будинок на території України площею або житлового будинку незавершеного будівництва не більше 240 кв. м. за умови наявності права власності на землю.

об'єкти нежитлової нерухомості;

нежитлові некомерційні будинки некомерційного або такі будинки незавершеного будівництва площею не більше 60 кв. м;

земельні ділянки в межах норм безоплатної передачі;

один транспортний особистий засіб некомерційного використання;

активи, вартість яких не перевищує 400 тис. грн станом на дату завершення періоду декларування.

Декларацію потрібно подати до Державної податкової служби (ДПС) в електронному вигляді через електронний кабінет у розділі «одноразова (спеціальна) добровільна декларація».

Мета одноразового декларування — дати українцям можливість легалізувати доходи, з яких не були сплачені податки або були сплачені не в повному обсязі, та власність. Процедура декларування — абсолютно добровільна. Більше того, декларант не повинен підтверджувати джерела своїх доходів. По суті, ДПС вірить декларанту на слово, — заявили в ДПС.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що порядок направлення податкової вимоги змінився в Україні — цьогоріч у квітні набув чинності наказ Міністерства фінансів від 8 лютого 2021 року № 63, яким внесено зміни до Порядку направлення.