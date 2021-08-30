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Ракурс
Декларация. Фото:

Як подати одноразову добровільну декларацію, пояснили в Мінфіні

30 сер 2021, 19:58
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Одноразова добровільна декларація запрацює в Україні з 1 вересня. Як скласти декларацію самостійно та навіщо це потрібно, розповіли в Міністерстві фінансів.

Відповідну інструкцію оприлюднила прес-служба відомства.

Декларацію можуть подати фізичні особи-резиденти, у тому числі самозайняті, фізичні особи-нерезиденти, які на момент придбання у свою власність об'єкта декларування були резидентами та не звільнені від сплати податків. Можливість скласти декларацію діятиме з 1 вересня поточного року по 1 вересня 2022 року.

Українцям треба буде внести в декларацію активи, які знаходяться на території країни або за її межами, є їх власністю, але податки та збори не були сплачені повністю або частково.

До об'єктів декларування належать:

  • земельні ділянки;
  • житлова нерухомість;
  • нежитлова нерухомість;
  • транспорт та інші самохідні машини або механізми;
  • цінне рухоме майно, наприклад, предмети мистецтва, антикваріат, дорогоцінні метали та камені, ювелірні вироби;
  • банківські метали, крім тих, що не розміщені на рахунках;
  • національна валюта;
  • іноземна валюта, крім готівкових коштів;
  • права грошової вимоги: депозити, вклади, надані борги за договором позики тощо;
  • паї в майні юросіб або утвореннях без статусу юрособи;
  • інші корпоративні права;
  • майнові права на об'єкти інтелектуальної власності;
  • цінні папери та фінансові інструменти, визначені законом;
  • дивіденди, відсотки та інші аналогічні вигоди, не пов’язані з правом власності на цінні папери, паї.

Активи, які не вимагають подання декларації:

  • апартаменти/квартири загальною площею не більше 120 кв. м. або документально підтверджені майнові права на таку квартиру багатоповерхівці, будівництво якої ще не завершено;
  • житловий будинок на території України площею або житлового будинку незавершеного будівництва не більше 240 кв. м. за умови наявності права власності на землю.
  • об'єкти нежитлової нерухомості;
  • нежитлові некомерційні будинки некомерційного або такі будинки незавершеного будівництва площею не більше 60 кв. м;
  • земельні ділянки в межах норм безоплатної передачі;
  • один транспортний особистий засіб некомерційного використання;
  • активи, вартість яких не перевищує 400 тис. грн станом на дату завершення періоду декларування.

Декларацію потрібно подати до Державної податкової служби (ДПС) в електронному вигляді через електронний кабінет у розділі «одноразова (спеціальна) добровільна декларація».


Мета одноразового декларування — дати українцям можливість легалізувати доходи, з яких не були сплачені податки або були сплачені не в повному обсязі, та власність. Процедура декларування — абсолютно добровільна. Більше того, декларант не повинен підтверджувати джерела своїх доходів. По суті, ДПС вірить декларанту на слово, — заявили в ДПС.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що порядок направлення податкової вимоги змінився в Україні — цьогоріч у квітні набув чинності наказ Міністерства фінансів від 8 лютого 2021 року № 63, яким внесено зміни до Порядку направлення.

Джерело: Ракурс


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