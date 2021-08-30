Як подати одноразову добровільну декларацію, пояснили в Мінфіні

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Декларация. Фото:
Як подати одноразову добровільну декларацію, пояснили в Мінфініhttps://racurs.ua/ua/n159415-yak-podaty-odnorazovu-dobrovilnu-deklaraciu-poyasnyly-v-minfini.htmlРакурс
Одноразова добровільна декларація запрацює в Україні з 1 вересня. Як скласти декларацію самостійно та навіщо це потрібно, розповіли в Міністерстві фінансів.
Відповідну інструкцію оприлюднила прес-служба відомства.
Декларацію можуть подати фізичні особи-резиденти, у тому числі самозайняті, фізичні особи-нерезиденти, які на момент придбання у свою власність об'єкта декларування були резидентами та не звільнені від сплати податків. Можливість скласти декларацію діятиме з 1 вересня поточного року по 1 вересня 2022 року.
Українцям треба буде внести в декларацію активи, які знаходяться на території країни або за її межами, є їх власністю, але податки та збори не були сплачені повністю або частково.
До об'єктів декларування належать:
- земельні ділянки;
- житлова нерухомість;
- нежитлова нерухомість;
- транспорт та інші самохідні машини або механізми;
- цінне рухоме майно, наприклад, предмети мистецтва, антикваріат, дорогоцінні метали та камені, ювелірні вироби;
- банківські метали, крім тих, що не розміщені на рахунках;
- національна валюта;
- іноземна валюта, крім готівкових коштів;
- права грошової вимоги: депозити, вклади, надані борги за договором позики тощо;
- паї в майні юросіб або утвореннях без статусу юрособи;
- інші корпоративні права;
- майнові права на об'єкти інтелектуальної власності;
- цінні папери та фінансові інструменти, визначені законом;
- дивіденди, відсотки та інші аналогічні вигоди, не пов’язані з правом власності на цінні папери, паї.
Активи, які не вимагають подання декларації:
- апартаменти/квартири загальною площею не більше 120 кв. м. або документально підтверджені майнові права на таку квартиру багатоповерхівці, будівництво якої ще не завершено;
- житловий будинок на території України площею або житлового будинку незавершеного будівництва не більше 240 кв. м. за умови наявності права власності на землю.
- об'єкти нежитлової нерухомості;
- нежитлові некомерційні будинки некомерційного або такі будинки незавершеного будівництва площею не більше 60 кв. м;
- земельні ділянки в межах норм безоплатної передачі;
- один транспортний особистий засіб некомерційного використання;
- активи, вартість яких не перевищує 400 тис. грн станом на дату завершення періоду декларування.
Декларацію потрібно подати до Державної податкової служби (ДПС) в електронному вигляді через електронний кабінет у розділі «одноразова (спеціальна) добровільна декларація».
Мета одноразового декларування — дати українцям можливість легалізувати доходи, з яких не були сплачені податки або були сплачені не в повному обсязі, та власність. Процедура декларування — абсолютно добровільна. Більше того, декларант не повинен підтверджувати джерела своїх доходів. По суті, ДПС вірить декларанту на слово, — заявили в ДПС.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що порядок направлення податкової вимоги змінився в Україні — цьогоріч у квітні набув чинності наказ Міністерства фінансів від 8 лютого 2021 року № 63, яким внесено зміни до Порядку направлення.
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