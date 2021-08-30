Как подать единовременную добровольную декларацию, рассказали в Минфине

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Декларация. Фото:
Как подать единовременную добровольную декларацию, рассказали в Минфинеhttps://racurs.ua/n159415-kak-podat-edinovremennuu-dobrovolnuu-deklaraciu-rasskazali-v-minfine.htmlРакурс
Одноразовая добровольная декларация заработает в Украине с 1 сентября. Как составить декларацию самостоятельно и зачем это нужно, рассказали в Министерстве финансов.
Соответствующую инструкцию обнародовала пресс-служба ведомства.
Декларацию могут подать физические лица-резиденты, в том числе самозанятые, физические лица-нерезиденты, которые на момент приобретения в свою собственность объекта декларирования были резидентами и не освобождены от уплаты налогов. Возможность составить декларацию будет действовать с 1 сентября текущего года по 1 сентября 2022 года.
Украинцам нужно будет внести в декларацию активы, которые находятся на территории страны или за ее пределами, является их собственностью, но налоги и сборы за них не были уплачены полностью или частично.
К объектам декларирования относятся:
- земельные участки;
- жилая недвижимость;
- нежилая недвижимость;
- транспорт и другие самоходные машины или механизмы;
- ценное движимое имущество, например, предметы искусства, антиквариат, драгоценные металлы и камни, ювелирные изделия;
- банковские металлы, кроме тех, которые не размещены на счетах;
- национальная валюта;
- иностранная валюта, кроме наличных средств денежного требования: депозиты, вклады, предоставленные долги по договору займа и тому подобное;
- паи в имуществе юрлиц или образованиях без статуса юрлица;
- другие корпоративные права;
- имущественные права на объекты интеллектуальной собственности;
- ценные бумаги и финансовые инструменты, определенные законом;
- дивиденды, проценты и другие аналогичные выгоды, связанные с правом собственности на ценные бумаги, паи.
Активы, которые не требуют представления декларации:
- апартаменты/квартиры общей площадью не более 120 кв. м. или документально подтверждены имущественные права на такую квартиру в многоэтажке, строительство которой еще не завершено;
- жилой дом на территории Украины площадью или жилой дом незавершенного строительства не более 240 кв. м. при условии наличия права собственности на землю.
- объекты нежилой недвижимости;
- нежилые некоммерческие дома или такие дома незавершенного строительства площадью не более 60 кв. м;
- земельные участки в пределах норм бесплатной передачи;
- одно транспортное личное средство некоммерческого использования;
- активы, стоимость которых не превышает 400 тыс. грн по состоянию на дату завершения периода декларирования.
Декларацию нужно подать в Государственную налоговую службу (ГНС) в электронном виде через электронный кабинет в разделе «одноразовая (специальная) добровольная декларация».
Цель одноразового декларирования — дать украинцам возможность легализовать доходы, с которых не были уплачены налоги или были оплачены не в полном объеме, и собственность. Процедура декларирования — совершенно добровольная. Более того, декларант не должен подтверждать источники своих доходов. По сути, ГНС верит декларанту на слово, — заявили в ГНС.
Напомним, ранее мы сообщали, что порядок направления налогового требования изменился в Украине — в этом году в апреле вступил в силу приказ Министерства финансов от 8 февраля 2021 № 63, которым внесены изменения в Порядок направления.
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