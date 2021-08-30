Коронавирус. Фото: istock

https://racurs.ua/n159416-ne-boitsya-vakciny-i-opasnee-delty-nayden-novyy-shtamm-koronavirusa.html

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Коронавирус в мире продолжает распространяться. В Южно-Африканской республике (ЮАР) сообщают о новом штамме коронавируса, который уже называют более опасным, чем «Дельта».

Эта разновидность инфекции накопила дополнительные мутации, а поэтому не вызывает иммунного ответа и возможно, что не боится вакцины. Об этом сообщило издание ewn.

Ученые провели исследования и выяснили, что в ЮАР более 13% взрослых имеют риски заразиться новым штаммом коронавируса, несмотря на вакцинацию. О ситуации с новой разновидностью коронавируса сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Новый штамм получил имя C.1.2. Впервые его обнаружили в мае в ЮАР, после чего инфекция начала распространяться в Великобритании и Китае. В августе штамм нашли у людей в семи из девяти провинций Южной Африки, а также в Ботсване, Демократической Республике Конго, Маврикии, Новой Зеландии и Португалии, а также в Швейцарии.

Заместитель генерального директора Министерства здравоохранения Анбан Пиллэй заявил, что распространенность нового варианта в пробах, которые были протестированы на данном этапе, очень низкая. Однако новый штамм все равно вызывает у исследователей серьезные опасения.

Сейчас ученые продолжают работать над изучением нового штамма. По словам исследователей, мутация вируса требует более детальных анализов. Поэтому паниковать и говорить, что C.1.2 станет глобальной проблемой, достаточно рано.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Европе не идет на спад, несмотря на активную вакцинацию — Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что к декабрю от инфекции могут умереть еще 236 тыс. человек.

Источник: ewn