Загострення на Донбасі — є загиблий та поранені

https://racurs.ua/ua/n159421-zagostrennya-na-donbasi-ie-zagyblyy-ta-poraneni.html

Ракурс

Війна на Донбасі триває. Минулої доби, 30 серпня, російські терористи 11 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього один захисник України загинув, ще один — дістав поранення. Окрім цього, через підрив на міні військовослужбовець дістав мінно-вибухову травму.

Про це 31 серпня повідомляє прес-центр штабу ООС у Фейсбук.

Вчора російська окупаційна армія обстрілювала позиції Збройних сил України неподалік населених пунктів Шуми, Троїцьке, Катеринівка, Новотошківське, Водяне, Широкине. Також на межі Донецької та Луганської областей зафіксований проліт безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, інший — дістав поранення. Також, внаслідок підриву на НВП, один військовий дістав мінно-вибухову травму. Поранених воїнів терміново доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я захисників — середнього ступеню тяжкості, — розповіли у штабі ООС.

Для припинення злочинних дій окупантів українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7.00 31 серпня військові зафіксували три порушення режиму припинення вогню. Про всі факти порушень українська сторона повідомила представників місії ОБСЄ.