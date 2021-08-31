Волкер сравнил американскую помощь Украине и Афганистану

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Помощь Соединенных Штатов Украине нельзя сравнивать со средствами, выделенными США Афганистану.

Часть американцев считает, что деньги, которые были выделены на помощь для Украины, были потрачены впустую.

Такое мнение озвучил экс-спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в эксклюзивном интервью телеканалу «Прямой».

Он прокомментировал решение администрации Джо Байдена выделить Киеву дополнительные 60 млн долл. на помощь в вопросах безопасности.

Это в дополнение к той сумме, которую США уже согласовали. Но могу представить, что говорят в Украине: слушайте, вы потратили 3,5 тлрн долл. на Афганистан. Представьте, что было бы, если бы вы дали столько денег нам, стране, у которой есть суверенитет, армия, и как мы могли бы это использовать, — рассказал Волкер.

Он сказал, что люди в США считают: «эти деньги были потрачены впустую». Он заверил, что в адимнистрации Байдена фокусируются на местных проблемах Украины, построении инфраструктуры, восстановлении экономики, а не на внешней политике.

Напомним, что 31 августа президент Украины начинает многодневный официальный визит в США. Сегодня состоится восемь его встреч, в том числе в Министерстве энергетики и Пентагоне.

Источник: «Прямой»